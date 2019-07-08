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İzmir'de belediye çalışanları "TİS" için sandık başına gitti

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM-BEL-SEN) arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri kapsamında, sendika üyesi memurlar işverenin önerdiği maaş zammını oylamak için sandık başına gitti.

İzmir'de belediye çalışanları
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM-BEL-SEN) arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri kapsamında, sendika üyesi memurlar işverenin önerdiği maaş zammını oylamak için sandık başına gitti.
Belediyede çalışan 5 bin 760 memur, belediyenin kendilerine önerdiği zam için 10 ayrı birimde kurulan sandıklarda oy kullandı. Sabah saatlerinde sandığa giden memurlar, üzerinde "ret" ve "kabul" yazan kağıtları zarflara koyarak tercihlerini belirledi.
TÜM-BEL-SEN İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Anıl Kaçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyükşehir belediyesinde örgütlü oldukları süre ve yetki boyunca tüm çalışan memurların TİS sürecinden beklentisini öğrenmek için çalışma başlattıklarını söyledi.
Çalışanların maddi iyileştirmeler, özlük ve sosyal haklara ilişkin isteklerinin olduğunu belirten Kaçar, "Bu istekleri 40 madde altında topladık. Sendika olarak biz büyükşehir belediyesi yönetiminden ikramiye ve ek yıllık TİS ödentisi dahil olmak üzere aylık bin lira zam istedik, onlar bize 750 lira önerdi. Arkadaşlarımız bugün, büyükşehir belediyesini bu önerisini sandıkta oyluyorlar." dedi.
Kaçar, oylamada sadece maddi başlıkları oyladıklarını, memurların kreş hakkı, görevde yükselme ve unvan değişikliği, ulaşım kartlarının vapurlarda ve BİSİM bisikletlerinin kullanılması gibi başlıkları da takip ettiklerini sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:54 Kaynak: AA
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sendika, İzmir, Güncel
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