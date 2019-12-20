İzmir'de belediye çalışanlarıyla sendika temsilcileri arasında arbede - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de belediye çalışanlarıyla sendika temsilcileri arasında arbede - Son Dakika

İzmir'de belediye çalışanlarıyla sendika temsilcileri arasında arbede

6 saat önce

İzmir'in Gaziemir İlçe Belediye yetkilileri ile çalışanların haksız yere işten çıkarıldığını iddia eden Belediye-İş Sendikası üyeleri arasında yaşanan arbede sonrası taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

İzmir'de belediye çalışanlarıyla sendika temsilcileri arasında arbede, System.String[]

İzmir'in Gaziemir İlçe Belediye yetkilileri ile çalışanların haksız yere işten çıkarıldığını iddia eden Belediye-İş Sendikası üyeleri arasında yaşanan arbede sonrası taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Gaziemir Belediyesinden yapılan açıklamada, Merkez Pazaryeri'ndeki çalışmaların fotoğrafını çeken belediye basın danışmanı Emre Döker ile basın birimi çalışanı Gürkan Çetinkaya'nın, Belediye-İş Sendikası yöneticilerinin saldırısına uğradığı ileri sürüldü.

Olay sırasında Döker'in kolunun kırıldığı aktarılan açıklamada "Aralarında İzmir 4 Nolu Şube Başkanı Ayhan Doğan'ın da yer aldığı grubun çirkin saldırısı sonucu Emre Döker'in kolu 3 yerinden kırıldı, dirseğinde ise çıkık meydana geldi. İlk müdahalesi Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde yapılan Döker, ameliyata alındı. Fotoğraf makinesi elinden alınan Gürkan Çetinkaya ise kafasına ağır darbe aldı." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halil Arda, şiddetin bir hak arama yöntemi olmadığını, basın çalışanlarına yönelik saldırının hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her platformda iş, emek, adalet diyen işçinin alın teri ve hakları için mücadele ettiğini dile getirenlerin yaptığı bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. İşçinin yanında durduklarını, emek mücadelesi verdiklerini dile getirenlerin, sadece görevlerini yapan belediye çalışanlarımıza karşı giriştikleri bu şiddet barındıran tutum hiçbir şekilde kabul edilemez. Personelimizin kendi isteğiyle Belediye-İş Sendikası'ndan ayrılıp DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'na geçmesini hazmedemeyenlerin yaptıkları bu çirkin saldırının failleri yargı önünde hesap verecek."

Doğan: "Kimseyi yaralayacak eylemde bulunmadım"

Belediye-İş Sendikası 4 Nolu Şube Başkanı Ayhan Doğan ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziemir Belediyesinde işten atılan 33 işçinin haklarını savunmak için görsel bildiri hazırladıklarını ve bunu dağıtmak için kaymakamlıktan izin aldıklarını anlattı.

Bunun üzerine işçilerle bildirileri dağıtmaya çıktıklarını ve bir süre sonra izinleri olduğu halde belediye yetkililerince engellendiklerini savunan Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Pazar yeri girişinde Gürkan Çetinkaya, Başkan Arda'nın koruması Ahmet Yanç ve ismini bilmediğim basın danışmanı üzerimize yürüyerek, 'Siz burada bildiri dağıtamazsınız, herhangi bir izniniz yok.' diyerek engellemeye çalıştılar. Hatta elimizdeki bildirileri almaya çalıştılar. Biz de onlara karşı direndik. Basın danışmanı 'Canınıza okuyacağız, daha fazla işçi çıkarılacak, göreceksiniz.' diyerek üzerimize gelip yumruk salladığı sırada kimsenin ona müdahalesi olmadan ayağı takılarak yere düştü. Olay yerine gelen polislerin müdahalesiyle bu şahıslar bize saldırmaktan vazgeçti. Biz de daha sonra bildirimizi dağıtmaya devam ettik. Ben bu olayda kimseyi yaralayacak eylemde bulunmadım. Beni tehdit eden ve izinli gösterimizi engellemeye çalışan şahıslardan şikayetçiyim."

Olayın ardından tarafların karakola giderek karşılıklı şikayette bulundukları öğrenildi.

Belediye İş, Gaziemir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kazaya karışan otomobilin ibresi 150'de takılı kaldı
Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji krizine neden müdahale etmediklerini açıkladı

Son Dakika Haberleri
03:15 Bursa'da TIR kazası: 2 yaralı - Son Dakika
03:12 Bursa'da tır kazası 2 yaralı - Son Dakika
03:10 Bursa'da TIR kazası: 2 yaralı - Son Dakika
02:55 Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
02:54 İki tır çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
00:56 Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
23:54 Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 03:21:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de belediye çalışanlarıyla sendika temsilcileri arasında arbede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]