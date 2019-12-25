İzmir'de belediye çalışanlarıyla sendika temsilcileri arasındaki arbede - Son Dakika

Genç Gazeteciler Platformu üyeleri, Belediye-İş Sendikası yöneticilerinin saldırısına uğradığı iddia edilen gazetecilerle ilgili açıklama yaptı.

Platform üyeleri, sendika yöneticilerinin saldırısında yaralandığını öne süren Gaziemir Belediye basın danışmanı Emre Döker ve basın birimi çalışanı Gürkan Çetinkaya'ya destek için belediye binası önünde toplandı.

Platform adına açıklama yapan Belma Yücel, saldırıyı kınayarak, emekçinin yanında olduğunu söyleyenler tarafından gazetecilerin saldırıya uğradığını savundu.

Fikir işçilerine gerçekleştirilen saldırıya herkesin kesin bir tavırla karşı koyması gerektiğini belirten Yücel, "Görevini yaparken saldırıya uğrayan bir gazetecinin kolunu kıran, iş yapamaz hale getiren böylesi bir saldırgan tutumu reddediyoruz." dedi.

Yücel, saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an önce yasalar karşısında cezalandırılmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da tüm çalışanlarının yanında olduğunu belirterek, olayı adli sürece taşıyacaklarını bildirdi.