İzmir'de Belediye Meclis Üyesi Adayına Silahlı Saldırı
1 saat önce
İzmir'in Menderes ilçesinde, AK Parti'den belediye meclis üyesi adayı olan Süleyman Sarıkaya, aralarında husumet olduğu öne sürülen kişi tarafından av tüfeğiyle yaralandı.
İzmir
'in Menderes
ilçesinde, AK Parti
'den belediye meclis üyesi adayı olan Süleyman Sarıkaya
, aralarında husumet olduğu öne sürülen kişi tarafından av tüfeğiyle yaralandı.
Süleyman Sarıkaya, Özdere
Mahallesi'ndeki iş yerine giderken bir fırına uğrayarak börek aldı. Sarıkaya, bu sırada sokak arasına park ettiği otomobilden çıkan M.O'nun av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu ayaklarından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Katip Çelebi
Üniversitesi Atatürk
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sarıkaya'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Zanlı M.O. jandarmaya giderek teslim oldu.
Öte yandan, saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
M.O'nun, otel işletmecisi Süleyman Sarıkaya'nın eski çalışanı olduğu ve aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu ileri sürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:13 Kaynak: AA
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