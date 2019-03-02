Son Dakika Haberleri: İzmir'de Belediye Meclis Üyesi Adayına Silahlı Saldırı

İzmir'de Belediye Meclis Üyesi Adayına Silahlı Saldırı

1 saat önce

İzmir'in Menderes ilçesinde, AK Parti'den belediye meclis üyesi adayı olan Süleyman Sarıkaya, aralarında husumet olduğu öne sürülen kişi tarafından av tüfeğiyle yaralandı.

İzmir'de Belediye Meclis Üyesi Adayına Silahlı Saldırı, System.String[]
İzmir'in Menderes ilçesinde, AK Parti'den belediye meclis üyesi adayı olan Süleyman Sarıkaya, aralarında husumet olduğu öne sürülen kişi tarafından av tüfeğiyle yaralandı.

Süleyman Sarıkaya, Özdere Mahallesi'ndeki iş yerine giderken bir fırına uğrayarak börek aldı. Sarıkaya, bu sırada sokak arasına park ettiği otomobilden çıkan M.O'nun av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu ayaklarından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sarıkaya'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Zanlı M.O. jandarmaya giderek teslim oldu.

Öte yandan, saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

M.O'nun, otel işletmecisi Süleyman Sarıkaya'nın eski çalışanı olduğu ve aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu ileri sürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:13 Kaynak: AA

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