İzmir'de Belediye Otobüsü Alev Alev Yandı - Son Dakika
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İzmir'de Belediye Otobüsü Alev Alev Yandı

28.04.2022 11:25

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, seyir halindeki bir belediye otobüsünde yangın çıktı. Alevler yayılmadan önce 15'e yakın yolcunun tahliye edildiği otobüs kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, seyir halindeki bir belediye otobüsünde yangın çıktı. Alevler yayılmadan önce 15'e yakın yolcunun tahliye edildiği otobüs kullanılamaz hale geldi.

İzmir'de, Bostanlı-Egekent 2 arasında sefer yapan bir belediye otobüsünde, Karşıyaka'daki Caher Dudayev Bulvarı'nda seyir halindeyken bugün sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden şoför, otobüsü sağa çekip 15 yolcuyu tahliye etti. Otobüsün alev alev yandığı anlar, çevredekiler tarafından görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.

İzmir'de Belediye Otobüsü Alev Alev Yandı
İzmir'de Belediye Otobüsü Alev Alev Yandı
İzmir'de Belediye Otobüsü Alev Alev Yandı
İzmir'de Belediye Otobüsü Alev Alev Yandı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Karşıyaka, Yangın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İzmir'de Belediye Otobüsü Alev Alev Yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Belediye Otobüsü Alev Alev Yandı - Son Dakika
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