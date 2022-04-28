İzmir'de belediye otobüsü alevlere teslim oldu - Son Dakika
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İzmir'de belediye otobüsü alevlere teslim oldu

28.04.2022 10:37

İzmir'de belediye otobüsü alevlere teslim oldu İzmir'in Çiğli ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünde çıkan yangın bir anda büyüdü.

İzmir'de belediye otobüsü alevlere teslim oldu

İZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünde çıkan yangın bir anda büyüdü. Alevlere teslim olan otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın saat 09.00 sıralarında Ataşehir Mahallesi Caher Dudayev Bulvarı'nda meydana geldi. Egekent-2 - Bostanlı İskele seferini yapan 428 hat numaralı ESHOT belediye otobüsünün, arka tarafında motor kısmında başlayan yangın sebebiyle bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören otobüs şoförü aracı yolun sağına çekerken, otobüs içerisindeki 15 yolcu tahliye edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler otobüsü sardı

Otobüsün arka kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bütün otobüsü sardı. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen otobüsteki yangını söndürürken, otobüs kullanılmaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

İzmir'de belediye otobüsü alevlere teslim oldu
İzmir'de belediye otobüsü alevlere teslim oldu
İzmir'de belediye otobüsü alevlere teslim oldu
İzmir'de belediye otobüsü alevlere teslim oldu
İzmir'de belediye otobüsü alevlere teslim oldu
İzmir'de belediye otobüsü alevlere teslim oldu
İzmir'de belediye otobüsü alevlere teslim oldu

YORUMLAR
500
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de belediye otobüsü alevlere teslim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de belediye otobüsü alevlere teslim oldu - Son Dakika
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