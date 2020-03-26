İzmir'de belediye otobüsü sayısı azaltılmadı - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşımda en çok kullanılan araç olan otobüslerin sayısını yolcu sayısındaki düşüşe rağmen azaltmadığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının yayımladığı "Toplu ulaşım araçlarında kapasitenin yüzde 50'sinden fazla yolcu taşınamaz" genelgesi doğrultusunda sosyal mesafenin korunmasına yönelik yeşil koltuk uygulaması başlatıldığı hatırlatıldı.

Yolcu sayısı yüzde 80 oranında azalmasına rağmen otobüs sefer sayısını azaltmayan ESHOT ve İZULAŞ genel müdürlüklerinin her gün yaklaşık bin 200 otobüsle hizmet verdiği vurgulandı.

Yolcu sayısındaki düşüş

Yolcu sayısındaki değişime ilişkin verilerin de yer aldığı açıklamaya göre kentte 4 Mart'ta toplam yaklaşık 1 milyon 842 bin olan biniş sayısı, 25 Mart'ta 363 bin 888'e düştü.

En çok tercih edilen otobüslere 4 Mart'ta biniş sayısı 1 milyon 59 bin 732 iken, 3 hafta sonra bu rakam 229 bin 612 oldu.

Otobüs başına düşen günlük toplam biniş sayısı da 743'ten 198'e geriledi.