Belediye otobüsü yandı - Son Dakika
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Belediye otobüsü yandı

28.04.2022 10:25

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Büyükşehir Belediyesine ait körüklü otobüs, seyir halindeyken çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Büyükşehir Belediyesine ait körüklü otobüs, seyir halindeyken çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Caher Dudayev Bulvarı'nda Bostanlı ile Egekent 2 arasında sefer yapan 428 numaralı İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT otobüsünün motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekip yolcuları tahliye etti, ardından da itfaiyeye haber verildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu.

Belediye otobüsü yandı
Belediye otobüsü yandı
Belediye otobüsü yandı
Belediye otobüsü yandı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belediye otobüsü yandı - Son Dakika


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