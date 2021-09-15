İzmir'de belediye ve AK Parti'den 'yarı çıplak semazen gösterisi' açıklaması - Son Dakika

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin 'Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi' gala gecesinde 'yarı çıplak semazen gösterisi' düzenlediği haberleri üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaparak tepki gösteren AK Parti İzmir İl Başkan Kerem Ali Sürekli, "Büyükşehir, 700 yıllık Mevlevi kültürünü kurban etmiştir. Adına 'yeni kültür arayışı' diyerek ortak değerlerimizi ve tarihimizi yerle yeksan eden bu yaklaşımları ile Mevlana'yı aslında hiç anlamadıkları, özümüze ne denli uzak düştükleri ortadadır" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Gala gecesinde sahne alan uluslararası üne sahip dans sanatçısı Ziya Azazi'nin gösterisi, bir sema ayini değildir. Azazi, Türkiye'yi 50'den fazla ülkede temsil etmiş bir modern dans sanatçısı ve koreograftır. Gösterisini, sema olarak değil çağdaş bir dans gösterisi olarak sunduğunun özellikle altını çizmektedir" denildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 10 Eylül Cuma günü, Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi için basına kapalı gala yemeği düzenledi. UCLG gala yemeği gecesinde sahne alan 'yarı çıplak semazen'in ney ve oyun havası eşliğinde dans ettiği yönünde haberler basında yer aldı. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, sosyal medya hesabından bu konuyla ilgili olarak açıklamada bulunarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni hedef aldı. Tepkisini dile getiren Sürekli, şu açıklamayı yaptı:

"CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi; kutlama, anma ve tanıtımlarda işi zıvanadan çıkarmayı marifet saymaktadır! 9 Eylül zafer yürüyüşü kortejinin önünde palyaçoları, hokkabazları yürüten zihniyetleri, şimdi de 700 yıllık Mevlevi kültürünü kurban etmiştir. Adına 'yeni kültür arayışı' diyerek ortak değerlerimizi ve tarihimizi yerle yeksan eden bu yaklaşımları ile Mevlana'yı aslında hiç anlamadıkları, özümüze ne denli uzak düştükleri ortadadır. Öyle ki; İzmir'de sığındıkları hoşgörü zemini de bu marjinalliği kaldırmayacaktır."BÜYÜKŞEHİR: SEMA AYİNİ DEĞİLİzmir Büyükşehir Belediyesi'nden de konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İzmir'in 4'ncüsüne ev sahipliği yaptığı ve 65 ülkeden kültür üreticilerinin katıldığı Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi (UCLG), kentimize ve ülkemize önemli kazanımlar sağlamış, uluslararası alanda da son derece olumlu etkiler yaratmıştır. 3 gün süren etkinliğin gala gecesinde ise ülkemizin kültür zenginliğini geleneksel ve çağdaş motiflerle harmanlayan bir müzik ve dans gösterisi sahnelenmiştir. Sadece İzmir değil tüm ülke adına eşsiz bir tanıtım olanağı sunan UCLG Kültür Zirvesi hakkında tek satır yayın yapmayan bazı grupların, gala gecesindeki yaklaşık 3 saat süren sanatsal gösterilerin küçük bir bölümü üzerinden çağdışı bir anlayışla, bağnazca yorumlar üretmelerini elbette şaşırtıcı bulmuyoruz. O nedenle açıklamamız 'çıplak semazen' başlığıyla paylaşımlar yaparak toplumumuzdaki dini hassasiyetler üzerinden algı yaratmaya çalışan karanlık zihniyetlilere yönelik değildir. Onların sanata, aydınlığa ve tüm çağdaş değerlere düşman olduklarının ve sahip oldukları hastalıklı zihniyetin tedavisinin de mümkün olmadığının bilincindeyiz. Ancak şunun da bilinmesini isteriz ki gala gecesinde sahne alan uluslararası üne sahip dans sanatçısı Ziya Azazi'nin gösterisi, bir sema ayini değildir. Kültür Bakanlığı nezdinde ülkemizi defalarca yurt dışında temsil eden sanatçının eserlerinin dini değerlere saygısızlık olarak değerlendirilmesi söz konusu olamayacağı gibi kurumumuzun da böyle bir girişime asla müsaade etmeyeceği bilinmelidir. Ziya Azazi, Türkiye'yi 50'den fazla ülkede temsil etmiş bir modern dans sanatçısı ve koreograftır. 'Dervish in Progress' adlı gösterisini, sema olarak değil çağdaş bir dans gösterisi olarak sunduğunun özellikle altını çizmektedir. Sanatçı, Mevlevilik kültürünü başka bir platforma taşımak gibi bir iddiası olmadığını çok defalar dile getirmiştir."'ÇİN'DE ÜLKEMİZİ TEMSİL ETTİ' Sanatçının 2011-2014 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi'nde 'Mevlana'nın Çağrısı' eserinde aynı gösteriyle yer aldığının belirtildiği açıklamanın devamında ise, " İstanbul, Ankara, Mersin, İzmir, Samsun Devlet Opera ve Balesi sahnelerinde dans eden sanatçı, aynı eser ile Kültür Bakanlığı görevlendirmesi yapılarak Çin'de ülkemizi temsil etmiştir. Yine TC Kültür Bakanlığı görevlendirmesi ile Sultan's sergisinin açılışında, perküsyon sanatçısı Burhan Öcal ile Danimarka Kopenhag, Ballerup ve Helsingor şehirlerinde aynı gösteriyi sergilemiştir. 2009 yılında TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Devlet Senfoni Orkestrası haftalık olağan konserinde aynı gösteri ile yer almıştır. 2014 yılında Almanya Oldenburg Türk Festivali'nde yer almıştır. Kültür ve sanat dünyasına en uzak kişilerin bile küçük bir araştırmayla ulaşabileceği bu bilgiler ışığında bir kez daha ifade etmeliyiz ki, bir sanat eserinin parçası niteliğindeki dans figürleri üzerinden yaratılmaya çalışılan algıların gerçek hedefi tarafımızca bilinmektedir. Sanatı, kültürü, bilimi, demokrasiyi, özgürlüğü, kadın-erkek eşitliğini kısaca aydınlık ve güzel olan her şeyi savunmayı ısrarla sürdüreceğiz" denildi.