İzmir'de belediyeden "askıda kurban" kampanyası - Son Dakika

İzmir'de belediyeden "askıda kurban" kampanyası

Salgın döneminde başlattığı "Veresiye defterlerini kapatalım" kampanyasıyla hem esnafın hem de vatandaşın yaralarını saran Konak Belediyesi, bayramda bağışlanan kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Salgın döneminde başlattığı "Veresiye defterlerini kapatalım" kampanyasıyla hem esnafın hem de vatandaşın yaralarını saran Konak Belediyesi, bayramda bağışlanan kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

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Salgın sürecinde "Veresiye defterlerini kapatalım" kampanyası düzenleyerek hayırseverlerin pandemi nedeniyle zor durumda kalan vatandaşların bakkal borçlarını ödemesine imkan sağlayan Konak Belediyesi, şimdi de "askıda kurban" kampanyası başlattı. Belediye, hayırseverlerin bayramda yapacağı kurban eti bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Kampanyaya destek olarak kurban eti bağışlamak isteyen vatandaşlar, 0 232 425 04 34 numaralı telefon ya da 0 533 071 55 65 numaralı Whatsapp hatlarını arayarak başvuru yapabilecek. Belediye, vatandaştan bağışını alacak ve soğuk zincirle ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştıracak. Kurban eti belirlenen adrese iletildiğinde de bağışı yapan hayırsevere teslimatın tamamlandığına dair bilgilendirici bir SMS mesajı ulaştırılacak.


Kampanyayla ilgili bilgi veren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, salgın döneminde başlatılan "Veresiye defterlerini kapatalım" kampanyasını hatırlatarak, "Bu kampanya sürecinde hayırseverlerimizin ne kadar duyarlı olduklarını bir kez daha gördük, çağrımızı yanıtsız bırakmadılar. Şimdi de evlerine et girmeyen, sofralarına et koyamayan vatandaşlarımıza yardım etmek istiyoruz. Hayırsever vatandaşlarımıza 'Kurban eti bağışlayın, gelip alalım ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıralım' diyoruz. Hayırseverlerin bu kampanyamıza da destek olacaklarına inanıyorum" diye konuştu. - İZMİR

Konak Belediyesi, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de belediyeden 'askıda kurban' kampanyası - Son Dakika
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