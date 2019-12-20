İzmir'de belediyenin basın çalışanlarına saldırı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de belediyenin basın çalışanlarına saldırı - Son Dakika

İzmir'de belediyenin basın çalışanlarına saldırı

6 saat önce

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, merkez pazar yerinde hayata geçirilen çalışmaların fotoğrafını çeken Gaziemir Belediyesi Basın Danışmanı Emre Döker ile belediyenin basın birimi çalışanı Gürkan Çetinkaya, Belediye-İş Sendikası yöneticilerinin saldırısına uğradı.

İzmir'de belediyenin basın çalışanlarına saldırı, System.String[]

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, merkez pazar yerinde hayata geçirilen çalışmaların fotoğrafını çeken Gaziemir Belediyesi Basın Danışmanı Emre Döker ile belediyenin basın birimi çalışanı Gürkan Çetinkaya, Belediye-İş Sendikası yöneticilerinin saldırısına uğradı. Saldırı sonrası Döker'in kolu 3 yerinden kırıldı, Çetinkaya ise başına ağır darbe aldı.


Gaziemir Belediyesi Basın Danışmanı Emre Döker ve belediyenin basın birimi çalışanı Gürkan Çetinkaya, merkez pazar yerinde hayata geçirilen çalışmaların fotoğrafını çekiyordu. İddialara göre bu sırada Döker ve Çetinkaya, Belediye-İş Sendikası yöneticilerinin saldırısına uğradı. Emre Döker'in kolu 3 yerinden kırıldı, dirseğinde ise çıkık meydana geldi. İlk müdahalesi Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde yapılan Döker, ameliyata alındı. Fotoğraf makinesi elinden alınan Fotoğrafçı Gürkan Çetinkaya ise kafasına ağır darbe aldı.


Şiddetin bir hak arama yöntemi olmadığını, basın çalışanlarına yönelik saldırının hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyeceğini dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Her platformda 'iş, emek, adalet' diyen; işçinin alın teri ve hakları için mücadele ettiğini dile getirenlerin yaptığı bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. İşçinin yanında durduklarını, emek mücadelesini verdiklerini dile getirenlerin, sadece görevlerini yapan belediye çalışanlarımıza karşı giriştikleri bu şiddet barındıran tutum hiçbir şekilde kabul edilemez. Belediye personelimizin kendi istekleriyle Belediye-İş Sendikasından ayrılıp DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikasına geçmesini hazmedemeyenlerin yaptıkları bu çirkin saldırının failleri yargı önünde hesap verecek" dedi. - İZMİR

Belediye İş, Çetinkaya, Gaziemir, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 07:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kazaya karışan otomobilin ibresi 150'de takılı kaldı
Baba tartıştığı oğullarına ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı Kastamonu'da iki aile arasında arazi kavgasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Belediyede staj yapan öğrencilere 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı

Son Dakika Haberleri
01:32 2020 yılı bütçesi görüşmeleri - Son Dakika Haber
01:25 TBMM Genel Kurulu, 2020 bütçesi için toplandı (5) - Son Dakika Haber
01:06 2020 Yılı Bütçesi görüşmelerinde son gün - Son Dakika Haber
00:48 Türkiye'de binlerce kişi, Doğu Türkistan için yürüdü - Son Dakika Haber
00:29 2020 Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi kabul edildi - Son Dakika Haber
23:49 Cani koca üç haftalık oğlunu öldürdü, karısını yaraladı! Sebebi kan dondurdu - Son Dakika Haber
23:00 Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yaptırım tehditleri bizi yerli tasarım ve üretime daha motive ediyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 01:51:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de belediyenin basın çalışanlarına saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]