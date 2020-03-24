İzmir'de belediyenin meslek fabrikasında maske üretimine başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de belediyenin meslek fabrikasında maske üretimine başlandı - Son Dakika

İzmir'de belediyenin meslek fabrikasında maske üretimine başlandı

14 dakika önce

İzmir'de mesleki eğitim amacıyla faaliyet gösteren belediye meslek fabrikasında maske üretiliyor.

İzmir'de belediyenin meslek fabrikasında maske üretimine başlandı, System.String[]

İzmir'de mesleki eğitim amacıyla faaliyet gösteren belediye meslek fabrikasında maske üretiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, meslek fabrikasında yer alan dikiş eğitmenlerinin tıbbi maske üretimine başladığı, 6 eğitmenin günde ortalama 2 bin maske dikmesinin hedeflendiği belirtildi.

Hijyen koşulları dikkate alınarak üretilen maskelerin belediye bünyesindeki Eşrefpaşa Hastanesinin yanı sıra aile sağlık merkezleri ve hastanelere verileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı, pasta ve aşçılık eğitmenlerinin de pasta, börek ve sarma gibi gıda ürünleri ürettiğini, başta Eşrefpaşa Hastanesi sağlık çalışanları olmak üzere sahada çalışanlara ulaştıracaklarını bildirdi.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:58 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi
"Evinize gidin" diyen belediye başkanı, nineden bastonu yedi Eski kız arkadaşına ateş ettiği silahla kendini de vurdu: İki ölü Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Ceza infaz paketinin detayları belli oldu! 10 farklı kanun değişiyor Ceza infaz paketinin detayları belli oldu! 10 farklı kanun değişiyor         
04:37
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek         
23:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşlıları uyardı: Bana kulak verin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşlıları uyardı: Bana kulak verin         
19:23
Yenikapı'da denize düşen balıkçı hayatını kaybetti Yenikapı'da denize düşen balıkçı hayatını kaybetti         
18:23
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum         
17:06
Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı         
16:31
İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor         
16:23
Datome'den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz, sonuçları bekliyoruz Datome'den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz, sonuçları bekliyoruz         
16:11
Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı         
15:18
İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı         
14:38
Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı         
14:13
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin         
13:46
Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak         
13:33
Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı         
12:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 10:12:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de belediyenin meslek fabrikasında maske üretimine başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]