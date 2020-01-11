İzmir'de belediyeye ait çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de belediyeye ait çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

İzmir'de belediyeye ait çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı

6 saat önce

İzmir'in Menemen ilçesinde, belediyeye ait çöp kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

İzmir'de belediyeye ait çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı, System.String[]

İzmir'in Menemen ilçesinde, belediyeye ait çöp kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir- Çanakkale yolu buruncuk mevkisinde meydana geldi. Menemen Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait İ.İ. yönetimindeki 35 AIP 103 plakalı çöp kamyonu, Menemen yönünden Aliağa istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün birden direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı ve ardından da devrildi. Kazada sürücü İ.İ ile çalışanlardan S.B. ve R.Ç. yaralandı. Çevredeki vatandaşların bildirilmesi üzerine olay yerine intikal eden 112 ekipleri, yaralıları Menemen Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı ve olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Çanakkale, Menemen, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:59 Kaynak: İHA
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