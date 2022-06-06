Benzin istasyonu yakınındaki bir depoda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Benzin istasyonu yakınındaki bir depoda çıkan yangın söndürüldü

06.06.2022 22:48

İzmir'in Torbalı ilçesinde benzin istasyonu yakınındaki bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İzmir'in Torbalı ilçesinde benzin istasyonu yakınındaki bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Mahallesi'nde traktör lastikleri ve yedek parça malzemelerinin bulunduğu bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevlerin benzin istasyonuna sıçramaması için yangına köpükle müdahale etti.

Alevlerin depo yanında bulunan bir apartmana sıçraması sonucu, binanın dış cephesi zarar gördü.

Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, yangın söndürülünceye kadar bölgede ekiplerin çalışmalarını koordine etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Benzin istasyonu yakınındaki bir depoda çıkan yangın söndürüldü
Benzin istasyonu yakınındaki bir depoda çıkan yangın söndürüldü
Benzin istasyonu yakınındaki bir depoda çıkan yangın söndürüldü
Benzin istasyonu yakınındaki bir depoda çıkan yangın söndürüldü
Benzin istasyonu yakınındaki bir depoda çıkan yangın söndürüldü
Benzin istasyonu yakınındaki bir depoda çıkan yangın söndürüldü
Benzin istasyonu yakınındaki bir depoda çıkan yangın söndürüldü

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Benzin istasyonu yakınındaki bir depoda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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