Merkez Mahallesi'nde traktör lastikleri ve yedek parça malzemelerinin bulunduğu bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Benzin istasyonu yakınındaki bir depoda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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