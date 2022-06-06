Sağlık ekiplerince çevredeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Edis, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Donanmacı Mahallesi Hilmi Ziya Apak Sokak'taki bir iş merkezinin giriş katında berber dükkanı bulunan Yener Edis 'in dükkanına gelen silahlı bir kişi ateş açtı. Edis de yanındaki silahla karşılık verdi.

Kaynak: AA

Osman Tezcan, Karşıyaka, İzmir, Edis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de berber dükkanına silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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