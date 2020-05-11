İzmir'de berber ve kuaförler yeniden faaliyete geçti - Son Dakika

Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berberler ve kuaförler, bugün itibarı ile İzmir'de de yeniden hizmete açıldı.



Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı olarak 21 Mart tarihinde geçici süreyle kapatılan berber ve kuaförler bugün kepenk açtı. Hijyen kurallarının üst düzeyde alınacağı kuaför ve güzellik merkezleri 09.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Koltuk sayılarını yarıya indiren, iş yerlerini ise sosyal mesafeye göre ayarlayan berber ve kuaförler, her kullanım sonrası makas, makine gibi ekipmanlarını dezenfekte ederek faaliyetini sürdürecek.



Tüm önlemler alındı



İzmir'in Konak ilçesinde faaliyet gösteren kuaför Ayhan Ballı, iş yerlerinin önlem amacıyla bir süre kapalı kaldığını ancak yeniden ellerine makas aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Ballı, "Tedbirler kapsamında iş yerlerimizin kapanmasını memnuniyetle karşılamıştık. Çünkü insanlarımızın sağlığı söz konusuydu. Biz insanlarla birebir temas ettiğimiz için alınan karar yerindeydi. Kapalı olduğumuz süre boyunca evde bekledik, dışarı çıkmadık. Şimdi Cumhurbaşkanımızın kararıyla açıldı iş yerlerimiz. İşimizin başındayız ve mutluyuz. Randevu ile çalışıyoruz, kalabalık olmuyor. Yarım saat arayla, bir saat arayla müşteri alıyoruz. Dezenfektemize, temizliğimize dikkat ediyoruz. Sterilize makinemizde makaslarımızı bekletiyoruz. Koltuklarımız, diğer aletlerimizi dezenfekte ediyoruz. Müşteriyle aramızı, mesafemizi koruyoruz. İnşallah bugünler de geçecek. Müşteriler de alınan önlemlerden ötürü memnunlar. Kendileri maske ile geliyor. Biz de maske, eldiven ve siperlik takıyoruz. Tek kullanımlık havlu ve önlük kullanıyoruz. Müşteriler de alınan önlemleri görerek içleri rahat bir şekilde tıraş oluyorlar" diye konuştu.



"Büyük bir heyecanla berberlerin açılmasını bekledim"



Berberlerin açılmasını büyük bir heyecanla beklediğini ve yaklaşık bir aydan uzun süre sonra tıraş olmak için berbere gelen müşteri Tarık Onar, alınan önlemlerden dolayı memnun olduklarını açıkladı. Onar, "Tedbirlerin alınmış olması çok güzel. Çok uzun bir süreçti. Yaklaşık 45-50 gün saçımızla ilgili bir işlem yaptıramadık. Evde de ben saçımın şekli bozulmasın diye herhangi bir müdahalede bulunmadım. Büyük bir heyecanla berberlerin açılmasını bekledim. Önlemlerin alındığını gördük. Umarız ilerleyen haftalarda da bu tedbirler aksatılmaz. Çünkü sağlığımız önemli" dedi. - İZMİR