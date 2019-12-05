Son Dakika Haberleri: İzmir'de beş katlı binanın çatısı yandı
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İzmir'de beş katlı binanın çatısı yandı

6 saat önce

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

İzmir'de beş katlı binanın çatısı yandı, System.String[]

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi Kemal Reis Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında yapılan izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı.

Çatıda çalışma yapan işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Yangın maddi hasara neden oldu.

Gaziemir, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:18 Kaynak: AA
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