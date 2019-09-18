İzmir'de besi çiftliğine sahte alkol operasyonu

İzmir'in Menemen ilçesinde bir besi çiftliğine yapılan sahte içki operasyonunda bin 570 şişe sahte etil alkol, 6 bin 100 litre şişelenmeye hazır etil alkol ile alkollü içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen ilçesindeki bir besi çiftliği içindeki depoda sahte içki üretildiği istihbaratı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bin 570 şişe şişelenmiş sahte etil alkol, 6 bin 100 litre şişelenmeye hazır etil alkol, 83 bin adet içki etiketi, 9 bin bilyeli içki şişesi kapağı, 2 adet 500 litrelik plastik tank ele geçirdi.

Olayla ilgili İ.C, B.S, G.A. ve M.U. gözaltına alındı.