İzmir'de beton duvara çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, motosikletin beton duvara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ovacık Mahallesi'nden Bademli Mahallesi istikametine ilerleyen Raşit Yaman (20) yönetimindeki 35 ANP 918 plakalı motosiklet, Bademli Mahallesi Pazar Sokak girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton duvara çarptı.

Kazada sürücü Yaman olay yerinde yaşamını yitirdi, motosikletteki Hulusi Y. (18) ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Hulusi Y, buradaki müdahalenin ardından İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kazada yaşamını yitiren Yaman'ın temmuz ayında askere gitmeye hazırlandığı ve kendisi gibi askere gitmeye hazırlanan arkadaşının Ovacık Mahallesi'ndeki evinden döndüğü belirtildi.