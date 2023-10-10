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Anne ve çocuğu beton mikserinin altında kaldı! O anlar kamerada - Son Dakika

Anne ve çocuğu beton mikserinin altında kaldı! O anlar kamerada

Son Güncelleme: 10.10.2023 09:48

İzmir'in Torbalı ilçesinde yolda yürüyen anne ve küçük çocuğu, beton mikserinin altında kaldı. Meydana gelen feci kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, hastaneye kaldırılan küçük çocuğun yaşam mücadelesi sürüyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde yolda yürüyen anne ve küçük çocuğu, beton mikserinin altında kaldı. Meydana gelen feci kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

ANNE VE ÇOCUĞUNA ARKADAN ÇARPTI

Kaza, dün gündüz saatlerinde Torbalı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki bir beton mikseri, yolda yürüyen anne N.G. ve küçük çocuğu A.G.'ye arkadan çarparak altına aldı. Anne ve çocuğun üstünden geçen beton mikserinin sürücüsü durumu sonradan fark edip dururken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

N.G. ve küçük çocuk A.G., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Annenin durumunun iyi olduğu öğrenilirken küçük çocuğun ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından beton mikseri sürücüsü M.Ö., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Torbalı, İzmir, Kaza, Jandarma, 3. Sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Anne ve çocuğu beton mikserinin altında kaldı! O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anne ve çocuğu beton mikserinin altında kaldı! O anlar kamerada - Son Dakika
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