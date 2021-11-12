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İzmir'de "Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulaması yapıldı - Son Dakika

İzmir'de "Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulaması yapıldı

12.11.2021 20:56
İzmir'de "Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulaması yapıldı

İzmir'in Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde polis ile jandarma ekipleri, "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesinin uygulamasını yaptı.

İzmir'in Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde polis ile jandarma ekipleri, "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesinin uygulamasını yaptı.

Kiraz yol kavşağındaki uygulama noktasında durdurulan araçların sürücülerine emniyet kemerinin önemi hatırlatılarak broşür ve maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Uygulamaya Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, ilçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüsnü Korkmaz, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge katıldı.

Kaymakam Aksoy, emniyet kemeri kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

Kiraz ilçesi Suludere Kavşağı'nda da proje uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya katılan Kiraz Kaymakamı Onur Titiz, Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Serkan Erdem ve İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Murat Döner emniyet kemeri kullanan sürücülere teşekkür etti.

İzmir'de Bi Hareketine Bakar Hayat uygulaması yapıldı

Hisarcık, Jandarma, Kiraz, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de 'Bi Hareketine Bakar Hayat' uygulaması yapıldı - Son Dakika


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