Keçifest'te, Tutuklanan Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'na Destek: "Kırsalar da Kalemi, Kesseler de Cezayı Vazgeçmeyeceğiz. Bu Ülke Bizim" - Son Dakika
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Keçifest'te, Tutuklanan Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'na Destek: "Kırsalar da Kalemi, Kesseler de Cezayı Vazgeçmeyeceğiz. Bu Ülke Bizim"

27.08.2022 17:24

İzmir'de "Biat Değil İnat" sloganıyla on binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen KeçiFest'te tutuklanan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu’na destek geldi. Moğollar Grubu, imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek tutuklanan şarkıcı Çolakoğlu’nun dev fotoğrafını sahneye yansıttı. Grup solisti Emrah Karaca, sahnede; "Bu ülkede bir kadını sırf onların fikirlerine, onların düşüncelerine uymadığı için hapse attılar. Kırsalar da kalemi, kesseler de cezayı vazgeçmeyeceğiz. Bu ülke bizim" dedi.

İzmir'de "Biat Değil İnat" sloganıyla on binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen KeçiFest'te tutuklanan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'na destek geldi. Moğollar Grubu, imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek tutuklanan şarkıcı Çolakoğlu'nun dev fotoğrafını sahneye yansıttı. Grup solisti Emrah Karaca, sahnede; "Bu ülkede bir kadını sırf onların fikirlerine, onların düşüncelerine uymadığı için hapse attılar. Kırsalar da kalemi, kesseler de cezayı vazgeçmeyeceğiz. Bu ülke bizim" dedi.

Efes Selçuk Pamucak Sahili'nde dün on binlerce kişiye kapılarını açan KeçiFest, ilk kez çadır konaklamalı olarak müzikseverlere ev sahipliği yaptı. Sabah saatlerinden itibaren uzun kuyrukların oluştuğu festivalin ilk gününde binlerce kişi konserlerle eğlendi. Heykeltıraş ve ressamların çalışmaları da ilgiyle izlendi. Ana sahnede Pentagram, Moğollar, Perdenin Ardındakiler, Dedublüman, Sedef Sebüktekin, Batu Akdeniz ve Galiz; sahne aldı. İkinci sahnede ise The Family Rock Project, Funkenstein, Tezgah ve Buket Tüzün Trio konser verdi.

MOĞOLLAR'DAN GÜLŞEN'E DESTEK

KeçiFest'te imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek tutuklanan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'na destek verildi. Moğollar Grubu, sahnesine şarkıcı Gülşen'in dev fotoğrafını yansıtırken, "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" sloganını kullandı.

"ZAMANI GELDİĞİNDE HERKES O IŞIĞI YAKACAK"

Moğollar Grubu Solisti Emrah Karaca sahnede şunları söyledi:

"Bu ülkede bir kadını sırf onların fikirlerine, onların düşüncelerine uymadığı için hapse attılar. Seversiniz sevmezsiniz, dinlersiniz dinlemezsiniz ama bu tehlikeli bir durum. Sırf onlar gibi düşünmediği, onlar gibi giyinmediği için, sadece özgürlüğünü haykırdığı için bu ülkede bir kadın hapse atıldı. Elimizde tek bir güç var. Bu güç sizsiniz. Bütün ümit sizlerde. Bu karanlığı aydınlatacak tüm ışık sizde arkadaşlar. Zamanı geldiğinde herkes o ışığı yakacak. Herkes o taşın altına elini koyacak. O yüzden kırsalar da kalemi, kesseler de cezayı vazgeçmeyeceğiz. Bu ülke bizim."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçifest'te, Tutuklanan Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'na Destek: 'Kırsalar da Kalemi, Kesseler de Cezayı Vazgeçmeyeceğiz. Bu Ülke Bizim' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keçifest'te, Tutuklanan Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'na Destek: "Kırsalar da Kalemi, Kesseler de Cezayı Vazgeçmeyeceğiz. Bu Ülke Bizim" - Son Dakika
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