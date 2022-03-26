İzmir'de bıçakla öldürülen kişinin zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de bıçakla öldürülen kişinin zanlısı tutuklandı

26.03.2022 22:01
İzmir'de bıçakla öldürülen kişinin zanlısı tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, bıçaklanmış halde ölü bulundu.

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili aynı evde bulunan kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında ilçeye bağlı Akıncılar Mahallesi 545 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanda çığlık sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evde bulunan Erkan Dönmez'i (45) kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Dönmez'in bıçakla yaralandıktan sonra hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili evde bulunan Deniz T. (43) adlı kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltın alınan Deniz T. emniyetteki sorgusunda cinayeti kendisinin işlemediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Deniz T. tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

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Akıncılar, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de bıçakla öldürülen kişinin zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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