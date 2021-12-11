İzmir'in Bayındır ilçesinde, bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
Olay, Bayındır ilçesi Demircilik Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde meydana gelmişti. Çıkan kavgada bıçakla yaralanan Ramazan Günçe (39), Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Günce, yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan F.K. (22) ise sevk edildiği adliyede tutuklandı. - İZMİR
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: Bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika