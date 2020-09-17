İzmir'de bıçaklanan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Gözaltına alınan Eray E. ise polis merkezine götürüldü.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Erzene Mahallesi 20. Sokak'ta yaşayan Nimet B. (52) ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen komşusu Eray E. (21) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Eray E, Nimet B'yi karnından bıçakla yaraladı.

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