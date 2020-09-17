İzmir'de bıçaklanan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erzene Mahallesi 20. Sokak'ta yaşayan Nimet B. (52) ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen komşusu Eray E. (21) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Eray E, Nimet B'yi karnından bıçakla yaraladı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Nimet B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan Eray E. ise polis merkezine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 21:49 - Kaynak: AA
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