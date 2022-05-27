İzmir'de bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

27.05.2022 03:38
İzmir'de bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Bayraklı'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Bayraklı'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Aytaç Özgön (35) ile Sinan D. (22) arasında Çiçek Mahallesi Gazi Meydanı'nda bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sinan D. Aytaç Özgön'ü bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Özgön, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özgön'ün cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, olay yerinden kaçan şüpheli Sinan D'yi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

İzmir, Gazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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