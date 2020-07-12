İzmir'de bıçaklandığı ileri sürülen kadın hastanede öldü - Son Dakika

İzmir'de bıçaklandığı ileri sürülen kadın hastanede öldü

İzmir'de bıçaklandığı ileri sürülen kadın hastanede öldü İzmir'in Konak ilçesinde, bıçaklandığı ileri sürülerek hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İzmir'de bıçaklandığı ileri sürülen kadın hastanede öldü

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İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, bıçaklandığı ileri sürülerek hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Güney Mahallesi 1148/1 sokakta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, bina içerisindeki merdivenlerin bulunduğu noktada vücuduna çok sayıda bıçak darbesi aldığı ileri sürülen Dilek Yüksel'in yardım çığlıklarını duyan komşuları kadının yardımına koştu. Durumu gören vatandaşlarca, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis çağırıldı. Çok fazla kan kaybeden ve hayati tehlikesi bulunan Yüksel, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüksel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan, adrese gelen Olay Yeri İnceleme ekiplerince bina içerisinde ve dışarısında araştırmalar yapılırken, komşuları tarafından olay yerinden kaçan kimseyi görmedikleri ve Yüksel'in eşiyle birlikte yaklaşık 5 ay önce binaya taşındıkları ileri sürüldü. Polis ekiplerince olayın cinayet mi yoksa intihar vakası mı olup olmadığı noktasında geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Konak, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 06:53 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de bıçaklandığı ileri sürülen kadın hastanede öldü - Son Dakika
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