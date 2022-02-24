İzmir'de bıçaklı kavga: 1'i polis, 8 yaralı (2) - Son Dakika
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İzmir'de bıçaklı kavga: 1'i polis, 8 yaralı (2)

24.02.2022 15:05
İzmir'de bıçaklı kavga: 1'i polis, 8 yaralı (2)

YARALILARDAN 5'İ TABURCU OLDUİzmir'in Karabağlar ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ulaşım şirketi ESHOT'ta görevli şoförler ile 2 kişi arasında çıkan kavgada yaralanan 8 kişiden 5'i, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

YARALILARDAN 5'İ TABURCU OLDU

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ulaşım şirketi ESHOT'ta görevli şoförler ile 2 kişi arasında çıkan kavgada yaralanan 8 kişiden 5'i, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Göğsünün sol alt kısmına aldığı bıçak darbesiyle kalbe giden bir damarı yırtılan polis memuru Ömer Ü. ise ameliyat edildi. Yırtılan damarı dikilen Ömer Ü.'nün sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Elinden yaralanan otobüs şoförü İlker Turgut ile kasığından yaralanan Özer Akgün'ün ise tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler Selami Gökhan K. (19) ve Mertcan A.'nın (19), polisteki ilk ifadelerinde, uyuşturucu madde etkisinde olduklarını, olayı hatırlamadıklarını söyledi.SALDIRIYI KINADI

Bu arada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yazılı açıklamayla olayı kınadı. Başkan Soyer, açıklamasında, "Henüz gün doğmadan görev yerlerine ulaşmak üzere yola çıkan personelimizi hedef alan saldırı nedeniyle büyük üzüntü duydum. Bıçaklı saldırganların hedefi olan 7 şoförümüze ve olaya müdahale etmeye çalışırken yaralanan polis memurumuza acil şifalar diliyorum. Canları pahasına görev yapmak zorunda kalan tüm arkadaşlarımızın sonuna kadar yanlarındayız. Emniyet yetkilileriyle gerekli görüşmeleri yaptık. Arkadaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması ve hukuki destek konusunda girişimleri başlattık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü şiddetin karşısında olmaya devam edeceğiz. Toplum huzurunu bozan ve kamu güvenliğini tehdit eden her türlü şiddet eyleminin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.


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Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de bıçaklı kavga: 1'i polis, 8 yaralı (2) - Son Dakika


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