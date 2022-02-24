SALDIRGANLARIN İKİSİ DE TUTUKLANDI
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ulaşım şirketi ESHOT'ta görevli şoförlere bıçakla saldıran Selami Gökhan K. ve Mertcan A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan, şüphelilerden Selami Gökhan K.'nın kısa süre önce bıçaklı kavgaya karıştığı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İzmir'de bıçaklı kavga: 1'i polis, 8 yaralı (3) - Son Dakika