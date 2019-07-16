İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü
4 saat önce
İzmir'in Bayraklı ilçesinde park içerisinde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 10:40 Kaynak: İHA
'in Bayraklı
ilçesinde park içerisinde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Özkanlar semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park içerisinde karşılaşan Y.Y. (18) ile Doğuş
Ömer Şafak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Y.Y., Şafak'ı bıçak ile yaraladı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis
ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Şafak'ı Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Şafak, yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı. Genci yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan Y.Y, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - İZMİR
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