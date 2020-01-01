İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

6 saat önce

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bıçaklı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü, System.String[]

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bıçaklı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi 6653 sokakta bulunan bir evde yeni yılı kutlamak için toplanan grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Türkmenistan uyruklu Uktam Reyimbayev bıçaklandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Reyimbayev'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, olayla ilgili 3'ü kadın 17 kişiyi gözaltına aldı.

Reyimbayev'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi, Karşıyaka, kavga, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 06:54 Kaynak: AA
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