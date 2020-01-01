İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

6 saat önce

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, Türkmenistan uyruklu bir şahıs yaşamanı yitirdi.

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü, System.String[]

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, Türkmenistan uyruklu bir şahıs yaşamanı yitirdi.


Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi 6653 sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi. İddiaya göre, yeni yılı kutlamak için evde bir araya gelen kalabalık grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma neticesinde Türkmenistan vatandaşı Uktam Reyimbayev bıçaklandı. Kanlar içerisinde yere yıkılan Reyimbayev, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaşanılan durum, polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince, yapılan araştırmalar neticesinde 3'ü kadın 17 şahıs gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Reyimbayev'in kim veya kimler tarafından bıçakladığı emniyette yapılacak olan sorgunun ardından netlik kazanacak.


Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri ikamette incelemelerde bulunurken, Reyimbayev'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR

Cumhuriyet Mahallesi, Türkmenistan, Karşıyaka, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 07:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İzmir'de peş peşe iki kişiyi öldüren zanlı "ben yapmadım" dedi
Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi Alkol almadığı halde alkollü çıktı, ehliyetine 6 ay el konuldu

Son Dakika Haberleri
13:46 Oktay: "Türkiye savaş uçağı yapacak; hem insanlısını hem insansızını hem de F-35 veya ötesindeki... - Son Dakika Haber
13:44 Oktay: "F-35 ile S-400'ün ne alakası var. F-35 İsrail'de uçtuğunda bölgeden teknolojisi çalınmıyor... - Son Dakika Haber
13:40 MSB: "Tel Abyad'ın Saluk Atik köyünü hedef alan PKK/YPG'li teröristler, TSK yol kontrol noktası... - Son Dakika Haber
13:38 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin verdiği dinamizmle, ekonomik... - Son Dakika Haber
13:36 Uyuşturucu villalarına baskın - Son Dakika Haber
12:51 Beşiktaş'ta dehşete düşüren olay! "Allah'a emanet olun" diye bağırıp tetiğe bastı - Son Dakika Haber
12:24 Suudi Arabistan 2020'ye büyük bir coşkuyla girdi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 13:50:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]