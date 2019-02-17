İzmir'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
57 dakika önce
İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
İzmir
'in Karabağlar
ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eski İzmir
Caddesi'nde Murat E. (45) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında Murat E. bıçakla karnından yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Yakınları tarafından önce özel bir hastaneye kaldırılan Murat E, daha sonra ambulansla İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi Atatürk
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Murat E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 07:17 Kaynak: AA
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