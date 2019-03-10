Son Dakika Haberleri: İzmir'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

İzmir'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

31 dakika önce

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

İzmir'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turan Güneş (30), Anafartalar Caddesi'nde bulunan bir dükkanda tezgahtarlık yapan kardeşi Hülya Güven'i iş çıkışı almak için Tarihi Kemeraltı Çarşına geldi.

Kardeşini beklerken alışveriş yapmak için yanından ayrılan Güneş ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Turan Güneş bıçakla karnından yaralandı.

Koşarak kardeşinin çalıştığı dükkanın önüne gelen Güneş, bir anda yere yığıldı.

Abisini yerde kanlar içinde gören Güven, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Turan Güneş'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:40 Kaynak: AA

Hülya Güven, Konak, Turan Güneş, İzmir, Güncel
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