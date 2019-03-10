Son Dakika Haberleri: İzmir'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

İzmir'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

59 dakika önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, kardeşini iş çıkışında almaya giden Turan G. ile henüz kimliği bilinmeyen kişi arasında kavga çıktı.

İzmir'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
İZMİR'in Konak ilçesinde, kardeşini iş çıkışında almaya giden Turan G. ile henüz kimliği bilinmeyen kişi arasında kavga çıktı. Kavgada Turan G. bıçakla yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Turan G. (30) tezgarlık yaptığı öğrenilen kardeşi Hülya G.'yi almaya gitti. Turan G., kardeşini beklediği sırada henüz bilinmeyen nedenle cadde üzerindeki kişiyle sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, kimliği henüz belirlenemeyen kişi, cebinden çıkarttığı bıçağı Turan G.'nin karnına sapladı. Turan G. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olayda hafif yaralanan Turan G., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Turan G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alarak şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:43 Kaynak: DHA

Konak, kavga, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de, Baltayla Vapura Binen Saldırgan Panik Yarattı: İstanbul'a Gideceksiniz Otomobilini Trenin Üzerinde Bırakıp Kaçtı!

Göztepe, Evinde Kasımpaşa'yla 0-0 Berabere Kaldı ABD'yi Dünyaya Rezil Eden Venezuela Yalanı: Elektrik Kesintisinin Nedeni Alman Barajı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 00:42:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]