İzmir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

İzmir'in Çiğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Güzeltepe Mahallesi 8423 Sokak'ta Ertan K. ile Onur A, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ertan K, Onur A'yı kafasından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçakla yaraladı. Onur A'nın yakınları kendi imkanlarıyla yaralıyı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan Onur A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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