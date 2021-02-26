İzmir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheliyi, mesaisine gitmekte olan bir bekçi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Hurşidiye Mahallesi, Fevzipaşa Bulvarı'nda aralarında husumet bulunan hurdacı Ali İhsan Y. (19) ile Hüseyin E. (34) arasında tartışma çıktı.

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