İzmir'de bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı - Son Dakika

İzmir'de bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde Orhan S. (30) ile Özgür K. (22), çıkan kavgada birbirlerini bıçakladı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde Orhan S. (30) ile Özgür K. (22), çıkan kavgada birbirlerini bıçakladı.

?Olay, saat 01.00 sıralarında Umut Mahallesi 3868 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan Orhan S. ile Özgür K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerine bıçakla saldıran Özgür K. ve Orhan S. yaralandı.Mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ambulansla yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Karabağlar, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 07:53 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı - Son Dakika
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Son Dakika

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Uluslararası camianın 'laiklik' kaygısına Sözcü Kalın'dan yanıt: Türkiye'de dini özgürlük var, kaygılar yersiz
07:57
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
07:43
Yıllık 96 milyon TL geliri olan yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 52 gözaltı
07:37
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
07:25
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
23:54
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
23:04
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
23:00
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
20:14
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