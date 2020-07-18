İzmir'de bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı - Son Dakika

İzmir'de bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde Orhan S. (30) ile Özgür K. (22), çıkan kavgada birbirlerini bıçakladı.
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde Orhan S. (30) ile Özgür K. (22), çıkan kavgada birbirlerini bıçakladı.
?Olay, saat 01.00 sıralarında Umut Mahallesi 3868 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan Orhan S. ile Özgür K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerine bıçakla saldıran Özgür K. ve Orhan S. yaralandı.Mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ambulansla yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 07:53 Kaynak: DHA
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