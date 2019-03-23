İzmir'de Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

İzmir
'in Konak
ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiyi göre, Anafartalar Caddesi'nde bulunan bir kahvehanede, Mehmet Ali Kaya
, kardeşi Kenan Kaya
ve Seyfettin Kavak
arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kaya kardeşler ve Kavak bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Mehmet Ali Kaya
, 112 Acil Servis
ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Seyfettin Kavak ise İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kenan Kaya ise olay yerinden ticari bir taksiyle ayrılırken, kendi olanaklarıyla gittiği Buca
Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.