İzmir'de Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
1 saat önce
İzmir'in Konak ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:19 Kaynak: AA
'in Konak
ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gürçeşme
Caddesi'nde B.B.K. (15) ile İ.H.K. (18) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikili birbirine bıçak çekti. B.B.K. ile İ.H.K. darp nedeniyle yaralanırken, kavgayı ayırmaya çalışan H.İ.Ç. bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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