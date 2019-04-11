Son Dakika Haberleri: İzmir'de Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

İzmir'de Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

1 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

İzmir'de Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gürçeşme Caddesi'nde B.B.K. (15) ile İ.H.K. (18) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikili birbirine bıçak çekti. B.B.K. ile İ.H.K. darp nedeniyle yaralanırken, kavgayı ayırmaya çalışan H.İ.Ç. bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:19 Kaynak: AA
Gürçeşme, Konak, İzmir, Güncel
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