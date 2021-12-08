Bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

İdam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf kan dondurdu

Araç sahiplerinin vay haline! Benzin ve motorine bir büyük zam daha

Bayındır Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesi yapılan Günçe, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Google, Türkiye'de 2021'de en çok aranan kelimeleri paylaştı

Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!