İzmir'in Bayraklı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz Kiraz (49) ile evine gelen S.S. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.S. Kiraz'ı bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika