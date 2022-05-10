İZMİR'DE İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1'İ AĞIR 2 YARALI - Son Dakika
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İZMİR'DE İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1'İ AĞIR 2 YARALI

10.05.2022 06:42

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) -İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iki grup arasında yaşanan tartışmanın ardından bıçaklı kavga çıktı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) -İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iki grup arasında yaşanan tartışmanın ardından bıçaklı kavga çıktı. Olayda 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralanırken, kavga ile ilgili 2 şüpheli de gözaltına alındı. Olay, saat 02.00 sıralarında Doğanay Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada ise Berk K. ve Ali Rıza K. bıçaklanarak yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan yaralılardan, Berk K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Ali Rıza K.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda, olayı gerçekleştiren şüphelilerin A.E.G. ve A.G. olduğunu tespit etti. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi kısa sürede suç aleti ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İZMİR'DE İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1'İ AĞIR 2 YARALI
İZMİR'DE İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1'İ AĞIR 2 YARALI
İZMİR'DE İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1'İ AĞIR 2 YARALI
İZMİR'DE İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1'İ AĞIR 2 YARALI

YORUMLAR
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Dönercilerin yer kavgası: 1'i ağır 2 yaralı Dönercilerin yer kavgası: 1'i ağır 2 yaralı Önüne geleni bıçakladı... Ağabeyinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada yaralanmıştı, yine bir bıçaklı kavgada ağır yaralandı Önüne geleni bıçakladı... Ağabeyinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada yaralanmıştı, yine bir bıçaklı kavgada ağır yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1'İ AĞIR 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İZMİR'DE İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1'İ AĞIR 2 YARALI - Son Dakika
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