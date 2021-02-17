İzmir'de bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

İzmir'de bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi

17.02.2021 22:19
İzmir'de bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde, kavgada bıçakla yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, kavgada bıçakla yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Kültür Mahallesi'nde, Abdullah Duru (28) ve S.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda S.B, Duru'yu bıçakladıktan sonra kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Abdullah Duru, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Aliağa, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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