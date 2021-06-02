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İzmir'de bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı! Kentte hareketli anlar - Son Dakika

İzmir'de bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı! Kentte hareketli anlar

02.06.2021 17:43

İzmir'in Konak ilçesinde Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde çalışan engelli bir memuru, bıçaklı bir saldırgan rehin aldı. Saldırgan daha sonra polis ekipleri tarafından ikna edilirken, yaşanan hareketli anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Konak'ın Alsancak semtinde bulunan Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü önünde saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, Emin S, bina önündekilere bir kişinin fotoğrafını göstererek binada olup olmadığını sordu. Bina önündekilerin fotoğraftaki kişiyi tanımadıklarını söylemesi üzerine Emin S, cebindeki bıçağı çıkartarak o sırada bina önünde duran ve engelli kadrosunda çalıştığı öğrenilen Mehmet A'nın boynuna dayadı. Şüphelinin Mehmet A'yı rehin almasının ardından durum, çevredekiler tarafından polise ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, saldırganı ikna etmek için çalışma başlatıldı.

SALDIRGAN İKNA EDİLDİ

Polis ekipleri, aradığı kişiyi bulmasında yardımcı olacaklarını söyleyerek saldırganı ikna etti. Gözaltına alınan Emin S, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İzmir'de hareketli anlar! Bıçaklı saldırgan engelli memuru rehin aldı

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan sıcak anlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde saldırganın, Mehmet A'nın boynuna bıçak dayadığı, polis ekiplerinin ikna çabası ve engelli kadrosunda çalışan memurun yaşadığı korku görüntülendi. Görüntülerde ayrıca bıçaklı saldırganın ikna edildikten sonra gözaltına alındığı anlar da yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı! Kentte hareketli anlar
İzmir'de bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı! Kentte hareketli anlar
İzmir'de bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı! Kentte hareketli anlar

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Engelli, Ticaret, Ege, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı! Kentte hareketli anlar - Son Dakika


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