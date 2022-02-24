İzmir'de bıçaklı saldırganlar, Büyükşehir Belediyesine bağlı ulaşım şirketi ESHOT'ta görev yapan 7 personel ile 1 polis memurunu bıçakla yaraladı.

Karabağlar ilçesi Polat Caddesi'nde ESHOT personelinin servis otobüsü beklediği esnada araca binemeye çalışan S.G.K. (19) ve M.A. (19) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özer A. ile 6 ESHOT personeli ve olaya müdahale eden polis memuru Ömer Ülker bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan polis memuru Ömer Ülker ile Özer A. ameliyata alındı.

Olay yerinden kaçan şüpheliler polis ekipleri tarafından aynı mahallede suç aletiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralanan 6 belediye çalışanının ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından hastaneye gelen İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, yaralılar hakkında bilgi aldı.