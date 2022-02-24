Son dakika haberi | Bıçaklı saldırgan 1 polis ile 7 ESHOT personelini yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Bıçaklı saldırgan 1 polis ile 7 ESHOT personelini yaraladı

24.02.2022 08:43
Son dakika haberi | Bıçaklı saldırgan 1 polis ile 7 ESHOT personelini yaraladı

Son dakika haberi: İzmir'de bıçaklı saldırganlar, Büyükşehir Belediyesine bağlı ulaşım şirketi ESHOT'ta görev yapan 7 personel ile 1 polis memurunu bıçakla yaraladı.

İzmir'de bıçaklı saldırganlar, Büyükşehir Belediyesine bağlı ulaşım şirketi ESHOT'ta görev yapan 7 personel ile 1 polis memurunu bıçakla yaraladı.

Karabağlar ilçesi Polat Caddesi'nde ESHOT personelinin servis otobüsü beklediği esnada araca binemeye çalışan S.G.K. (19) ve M.A. (19) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özer A. ile 6 ESHOT personeli ve olaya müdahale eden polis memuru Ömer Ülker bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan polis memuru Ömer Ülker ile Özer A. ameliyata alındı.

Olay yerinden kaçan şüpheliler polis ekipleri tarafından aynı mahallede suç aletiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralanan 6 belediye çalışanının ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından hastaneye gelen İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, yaralılar hakkında bilgi aldı.

Son dakika haberi | Bıçaklı saldırgan 1 polis ile 7 ESHOT personelini yaraladı
Son dakika haberi | Bıçaklı saldırgan 1 polis ile 7 ESHOT personelini yaraladı
Son dakika haberi | Bıçaklı saldırgan 1 polis ile 7 ESHOT personelini yaraladı

YORUMLAR
500
Son dakika: Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı Son dakika: Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı Son dakika haber | MANİSA'DA HABER ALINAMAYAN YAŞLI ÇİFT EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU Son dakika haber | MANİSA'DA HABER ALINAMAYAN YAŞLI ÇİFT EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU

Polis Memuru, Karabağlar, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bıçaklı saldırgan 1 polis ile 7 ESHOT personelini yaraladı - Son Dakika


Son Dakika
09:10 Ukrayna ordusu teyakkuzda! 5 Rus uçağı ve 1 helikopteri vuruldu
09:00 Rusya - Ukrayna krizinde dünya borsaları geriledi! Dolar, altın ve petrol fiyatları uçtu
08:53 Kiev hayalet kente dönüyor! Halk bombardıman altındaki şehri terk etmeye başladı!
08:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'den önemli görüşme! Kremlin duyurdu!
08:49 THY, Ukrayna uçuşlarını iptal etti!
08:36 Rusya'nın Ankara Büyükelçisinden imdat çığlığı: Türkiye'ye ve Türk halkına sesleniyoruz Ukrayna'yı destekleyin!
08:28 Elton John'un özel uçağı arızalandı! Ünlü şarkıcı ölümden döndü
08:18 Kiev'de canlı yayında patlama sesleri! CNN muhabirinin zor anları: Bombardımandan kaçış kamerada
08:09 Ukrayna'da bütün ülkede sıkıyönetim ilan edildi! Zelensk, "Saldırmayacağız ama kendimizi savunacağız" dedi
08:06 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 09:17:16. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Bıçaklı saldırgan 1 polis ile 7 ESHOT personelini yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement