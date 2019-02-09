Son Dakika Haberleri: İzmir'de Bıçaklı Saldırı

İzmir'de Bıçaklı Saldırı

53 dakika önce

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, markette uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı.

İzmir'de Bıçaklı Saldırı, System.String[]
İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, markette uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı.

İddiaya göre, Buca ilçesinde bir caminin tuvaletine giren Resul Yazar (21), burada para isteyen ve elindeki kesici aletle kendisini gasbetmeye çalışan bir kişiyle tartıştı.

Daha sonra yakındaki markete giren Yazar ile kimliği belirlenemeyen bu kişi arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Elindeki bıçakla Yazar'a saldıran zanlı, olay yerinden kaçtı.

Bıçaklama anı marketin güvenlik kameralarına da yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırılan Yazar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:49 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'in Açıklaması Gündem Oldu: Öpeceğiz, Uyandıracağız, Silkeleyeceğiz Ünlü Doktor Bülent Zeren, Vefat Etti

Otomobilde Yakılarak Öldürülen Genç, 4 Ay Sonra Toprağa Verildi Babası Nedeniyle Eleştirilen Tunç Soyer: Hırsızlığımı Bulamadılar Babamla Uğraşıyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 16:42:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Bıçaklı Saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]