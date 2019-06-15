İzmir'de bıçaklı saldırı

Göztepe Kulübünün 94. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerin ardından çıkan olayda 5 taraftar yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Konak
ilçesine bağlı Güzelyalı
semtinde, Göztepeli taraftarlara kimliği belirsiz kişi veya kişiler bıçakla saldırdı. Olayda Y.Ö, Ü.E, M.E, H.B.B, B.B. yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
Yaralılardan Y.Ö'nün (27) hayati tehlikesinin bulunduğu, Ü.E. (17) ile M.E'nin (15) kardeş olduğu öğrenildi.