İzmir'de bıçaklı saldırı sonucu 1 polis ile 7 ESHOT personelini yaralayan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de bıçaklı saldırı sonucu 1 polis ile 7 ESHOT personelini yaralayan 2 şüpheli tutuklandı

24.02.2022 22:05
İzmir'de bıçaklı saldırı sonucu 1 polis ile 7 ESHOT personelini yaralayan 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'de bıçaklı saldırganlar, Büyükşehir Belediyesine bağlı ulaşım şirketi ESHOT'ta görev yapan 7 personel ile 1 polis memurunu bıçakla yaraladı.

İzmir'de bıçaklı saldırganlar, Büyükşehir Belediyesine bağlı ulaşım şirketi ESHOT'ta görev yapan 7 personel ile 1 polis memurunu bıçakla yaraladı.

Karabağlar ilçesi Polat Caddesi'nde ESHOT personelinin servis otobüsü beklediği esnada araca binemeye çalışan S.G.K. (19) ve M.A. (19) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özer A. ile 6 ESHOT personeli ve olaya müdahale eden polis memuru Ömer Ülker bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan polis memuru Ömer Ülker ile Özer A. ameliyata alındı.

Polis memuru Ömer Ülker ile Özer A. ve otobüs şoförü İlker T'nin sağlık durumlarının iyi olduğu, diğer 5 yaralının taburcu edildiği belirtildi.

Olay yerinden kaçan şüpheliler polis ekipleri tarafından aynı mahallede suç aletiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın ardından hastaneye gelen İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, yaralılar hakkında bilgi aldı.

Şüpheliler S.G.K. ve M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlılardan S.G.K'nın kısa süre önce de bıçaklı kavgaya karıştığı ve işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salındığı öğrenildi.

YORUMLAR
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İzmir'deki bıçaklı saldırıda yaralanan polisin durumu iyiye gidiyor... Yaralılardan 5'i taburcu oldu İzmir'deki bıçaklı saldırıda yaralanan polisin durumu iyiye gidiyor... Yaralılardan 5'i taburcu oldu İzmir'de bıçaklı kavga: 1'i polis, 8 yaralı (2) İzmir'de bıçaklı kavga: 1'i polis, 8 yaralı (2)

Polis Memuru, Karabağlar, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de bıçaklı saldırı sonucu 1 polis ile 7 ESHOT personelini yaralayan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de bıçaklı saldırı sonucu 1 polis ile 7 ESHOT personelini yaralayan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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