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İzmir'de bıçaklı ve demir çubuklu 'yol verme' kavgası - Son Dakika

İzmir'de bıçaklı ve demir çubuklu 'yol verme' kavgası

15.11.2021 15:24
İzmir'de bıçaklı ve demir çubuklu 'yol verme' kavgası

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, trafikte 'yol verme' nedeniyle çıkan, demir çubuk ve bıçakların da kullanıldığı kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, trafikte 'yol verme' nedeniyle çıkan, demir çubuk ve bıçakların da kullanıldığı kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Yeşilyurt semtinde meydana geldi. Halı yıkama firmasına ait araçtaki 2 çalışan, başka araçta bulunan ve baba-oğul oldukları öğrenilen 2 kişiyle trafikte 'yol verme' nedeniyle tartıştı. Taraflar arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Demir çubuk ve bıçakların da kullanıldığı kavgada tarafları, araya giren çevredekiler ayırdı. Bu anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, birbirlerine tekme ve yumrukla saldıranların ellerinde demir çubuk ve bıçak olduğu görüldü.


İzmir'de bıçaklı ve demir çubuklu 'yol verme' kavgası
İzmir'de bıçaklı ve demir çubuklu 'yol verme' kavgası
İzmir'de bıçaklı ve demir çubuklu 'yol verme' kavgası
İzmir'de bıçaklı ve demir çubuklu 'yol verme' kavgası
İzmir'de bıçaklı ve demir çubuklu 'yol verme' kavgası
İzmir'de bıçaklı ve demir çubuklu 'yol verme' kavgası

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de bıçaklı ve demir çubuklu 'yol verme' kavgası - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de bıçaklı ve demir çubuklu 'yol verme' kavgası - Son Dakika
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